Die Armut steigt auch im ländlichen Raum Kärntens

Aber zum Glück gibt es solche Einrichtungen, die von Armut betroffenen Personen helfen. „Die Teuerung macht den Menschen zu schaffen, vor allem jenen, die so und so ein geringes Einkommen haben. Auch Pensionisten leiden extrem. Ein weiterer Punkt ist die Vereinsamung, früher waren Menschen hilfsbereiter“, zählt Leber die Gründe auf.