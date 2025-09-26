Die Armut steigt auch im ländlichen Raum Kärntens

Wie wichtig der Sozialmarkt in Kärnten ist, bestätigt die Anzahl seiner Kunden. Doch nicht nur in der Stadt, auch im ländlichen Raum steigt die Armut – und deshalb wird dort das Angebot dringend benötigt.
Gut 10.000 Menschen werden in Kärnten von Mitarbeitern des Sozialmarkts (SOMA) betreut. „Eine Zahl, die viel zu hoch ist. Leider wird unser Angebot dringend benötigt“, gibt die Geschäftsführerin Theres Leber zu bedenken.
Aber zum Glück gibt es solche Einrichtungen, die von Armut betroffenen Personen helfen. „Die Teuerung macht den Menschen zu schaffen, vor allem jenen, die so und so ein geringes Einkommen haben. Auch Pensionisten leiden extrem. Ein weiterer Punkt ist die Vereinsamung, früher waren Menschen hilfsbereiter“, zählt Leber die Gründe auf.
Armutswelle in Spittal zu spüren
Besonders zu spüren ist die Armutswelle auch in Spittal. „Der Sozialmarkt, in dem Secondhand-Bekleidung, Lebensmittel, die gerettet und billiger angeboten werden, ist notwendig. Immer mehr Leute kommen mit dem Geld nicht aus“, bestätigt die Spittaler Stadträtin Almut Smoliner.
Doch bei unserer Gesellschaft sei das Armutsthema nach wie vor nicht angekommen. „Weil sich die betroffenen Menschen nicht zeigen, sie nehmen nicht am gesellschaftlichen Leben teil, schotten sich ab“, erklärt Leber.
Alleine in Spittal werden 800 bis 1000 Personen vom Sozialmarkt, der insgesamt sechs Filialen in Kärnten hat (zwei in Klagenfurt, jeweils einen in St. Veit, Wolfsberg, Villach) betreut. „Wir zählen 250 Kundenkarten pro Haushalt – leider mit steigender Tendenz.“
Der Markt in Spittal hat übrigens einen neuen Standort. Er zieht von der Kirchgasse 4a in die Ortenburgerstraße 2 und füllt damit einen Leerstand der Stadtgemeinde. „Der Standort passt besser, auch Parkplätze sind vorhanden“, so die Chefin.
Helfende Hände gesucht
Betrieben wird die Filiale von Silvia Gärtner. „Wir suchen immer nach helfenden Händen, Sach- und Geldspenden“, bittet Leber um Mithilfe: „Auch nach Zeit. Denn wir sind oft Ansprechpartner, eine Vertrauensperson für unsere Kunden, die nicht selten ein offenes Ohr brauchen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.