Mit der Bahn kam der Stil, der den See prägte

Rettung des Hotels Wörthersee noch immer möglich!

Ein Thema des Vereines wird die Erhaltung der Bauten sein. Hinter den meisten Villen stehen ja Besitzer, die das architektonische Erbe zu schätzen wissen. Und dann gibt es da noch das Hotel Wörthersee in der Ostbucht. „Die Rettung des Hotels Wörthersee wird immer teurer, aber sie ist noch möglich“, so Kramer. „Vorbild könnte das Grand Hotel Toblach sein: Das Land Südtirol kaufte es. Der Bau war damals nicht gut beieinander. Nun befinden sich im Gebäude eine Jugendherberge, eine Gustav Mahler-Musikschule und ein Naturparkmuseum.“