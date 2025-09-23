Scherrer ist bei den Übersee-Weltcups mit dabei

Das vergangene Wochenende lief für Übersaxener Julius Scherrer so gar nicht nach Wunsch. Ausgerechnet beim – nur eineinhalb Autostunden von Vorarlberg entfernten – Weltcup in Lenzerheide (Sz) musste der 22-Jährige passen. „Zum ersten Mal in meiner Karriere muss ich aus gesundheitlichen Gründen auf einen Rennstart verzichten“, verrät Scherrer, der eine Erkältung eingefangen hatte, sich aber schon wieder deutlich besser fühlt und der letzten großen Herausforderung der Saison entgegenfiebert. „Am Sonntag fliege ich nach Übersee, wo ich bei den letzten beiden Weltcupstationen in Lake Placid und Mont-Sainte-Anne am Start sein werde.“