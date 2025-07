„Das war eines der besten Rennen meiner Karriere“

„Dass dieses Wochenende so gut gelaufen ist, kam doch etwas überraschend für mich“, gesteht Julius Scherrer, nachdem er sich bei den Mountainbike-Staatsmeisterschaften in Wintersdorf am Samstag im Shorttrack Silber hinter Max Foidl holen konnte, ehe er am Sonntag im XCO-Bewerb im Zielsprint Alex Hammerle bezwang und sich den Titel in der U23-Klasse sicherte.