Stark! Scherrer legt nächsten Top-10-Platz nach

Dort sprang aus Ländle-Sicht aber Julius Scherrer in die Bresche. Zuerst fuhr der Übersaxener im Shorttrack-Bewerb der U23-Klasse sensationell auf Platz vier. Ein Ergebnis, das der Semi-Profi – er hat einen 50-Prozent-Job bei der Firma Omicron – als Achter in der XCO-Konkurrenz bestätigte. Dass die Leistung in Leogang nichts mit Heimvorteil zu tun hatte, bewies der HTL-Absolvent dann am Freitag beim Weltcup in Val di Sole (It) mit einem weiteren achten Platz eindrucksvoll.