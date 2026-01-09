Angehörige: „Wenden uns an Patientenanwaltschaft“

Der Fall schockiert: Die Salzburger Landeskliniken schickten einen 85-Jährigen aus St. Gilgen wieder heim. Brüche nach einem Sturz wurden nicht erkannt. Die Lebenspartnerin überlegt jetzt weitere Schritte.
Bernd Schwarzenbrunner stürzte in der Silvesternacht und verletzte sich dabei schwer. Die Schmerzen wurden so stark, dass am darauffolgenden Tag die Rettung kommen musste.
Der frühere Bürgermeister aus St. Gilgen wurde zuerst zum Hausarzt nach Fuschl und dann weiter in die Salzburger Landeskliniken gebracht. Dort wurde zwar ein Röntgen gemacht, aber keine weiteren Untersuchungen veranlasst. Ein beidseitiger Kreuzbeinbruch blieb unerkannt.
Zu Hause waren der Transport in den ersten Stock und die Versorgung kaum möglich. Der Patient kann mit der Verletzung nicht sitzen, wie Lebenspartnerin Brigitte Reiter schildert.
85-Jähriger wird jetzt in Bad Ischl behandelt
Im Salzkammergut Klinikum in Bad Ischl zeigte sich schließlich ein ganz anderes Bild: Nach einer CT-Untersuchung stand fest, dass sich der Patient bei einem Sturz mehrere Brüche und Verletzungen zugezogen hatte. „Er muss jetzt die nächsten drei Wochen liegen“, schildert die Partnerin.
Sie wird nach dem Vorfall auch eine Eingabe bei der Patientenanwaltschaft machen. „Ich habe die Stelle schon kontaktiert und ein Formular bekommen.“ Reiter will jetzt vor allem warnen und Bewusstsein für Schwächen im Gesundheitssystem schaffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.