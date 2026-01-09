Angehörige: „Wenden uns an Patientenanwaltschaft“

85-Jähriger wird jetzt in Bad Ischl behandelt

Im Salzkammergut Klinikum in Bad Ischl zeigte sich schließlich ein ganz anderes Bild: Nach einer CT-Untersuchung stand fest, dass sich der Patient bei einem Sturz mehrere Brüche und Verletzungen zugezogen hatte. „Er muss jetzt die nächsten drei Wochen liegen“, schildert die Partnerin.