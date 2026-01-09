Iran will Freiheit: Flüchtet Ober-Mullah zu Putin?

Unterstützung von außen fehlt

Auf der politischen Bühne darf das Regime der Mullahs mit keiner großen Solidarität mehr rechnen. Russland ist sowohl militärisch als auch wirtschaftlich stark an den Ukraine-Krieg gebunden, für die Unterstützung des Irans stehen kaum Mittel zur Verfügung. Laut Gerüchten soll Ober-Mullah Ali Chamenei aber einen Fluchtplan nach Moskau haben. Dort könnte er dann zumindest Ex-Syrien-Diktator Baschar al-Assad Gesellschaft leisten, durch dessen Sturz für die Mullahs ebenfalls ein wichtiger Freund flöten gegangen ist. Auch wurden die Terrorgruppen Hamas und Hisbollah von Israel militärisch massiv geschwächt. Hinzu kommt die harte Linie von US-Präsident Donald Trump in Bezug auf autoritäre Regime: Er drohte dem Land mit einem Angriff, sollten Sicherheitskräfte Demonstranten ermorden. Wirtschaftliche Zugeständnisse aus Washington darf sich Teheran ebenfalls nicht erwarten.