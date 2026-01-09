Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“

Seit fast zwei Jahren in einer Beziehung

Inzwischen ist der Satiriker laut eigener Aussage privat so glücklich „wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben“. Er sei seit fast zwei Jahren in einer Beziehung. „Ich glaube, wenn all das nötig war, um an diesen Punkt zu kommen, und wenn all das so eine Genugtuung verschafft hat, denen (…) ich wehgetan habe, dann ist das so“, sagte er.