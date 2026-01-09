Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“

Der deutsche Comedy-Autor und Satiriker Sebastian Hotz (29) hat öffentliche Aussagen über seine Untreue in Beziehungen als „Fehler“ bezeichnet. Die Öffentlichkeit habe wohl niemandem geholfen, „das irgendwie zu verarbeiten“.
Hotz, der als El Hotzo bekannt ist, hatte Ende 2024 in einem Posting auf der Plattform X zugegeben, Ex-Partnerinnen betrogen zu haben (siehe Video oben). „Ich war in den letzten Jahren wiederholt untreu und habe anschließend meine Taten in immer komplizierter werdenden Lügenkonstrukten vertuscht und die Glaubwürdigkeit meiner (Ex-)Partnerinnen diskreditiert“, schrieb er damals.
Nun sagte er in einem Interview mit dem deutschen „Spiegel“ rückblickend, dass er sich „wie ein Arschloch verhalten“ habe in Beziehungen. Er habe das Gefühl gehabt, mit allem „ein bisschen aufräumen“ zu müssen, und sei daher an die Öffentlichkeit getreten. Allerdings habe er die Auswirkungen seines Geständnisses unterschätzt. „Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der mein Privatleben derart viel Raum einnehmen sollte in der Öffentlichkeit.“
Seit fast zwei Jahren in einer Beziehung
Inzwischen ist der Satiriker laut eigener Aussage privat so glücklich „wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben“. Er sei seit fast zwei Jahren in einer Beziehung. „Ich glaube, wenn all das nötig war, um an diesen Punkt zu kommen, und wenn all das so eine Genugtuung verschafft hat, denen (…) ich wehgetan habe, dann ist das so“, sagte er.
Hotz wurde vor allem durch seine humoristischen und satirischen Beiträge auf den Plattformen X und Instagram bekannt. Er arbeitet freiberuflich für das ZDF Magazin Royale mit Jan Böhmermann und veröffentlichte 2023 mit „Mindset“ seinen ersten Roman. Dieser wurde allerdings überwiegend negativ besprochen.
