Flügel fliegt ab

Lenny Pintor wechselt vom LASK zu Eyüpspor!

Bundesliga
09.01.2026 20:43
Lenny Pintor
Lenny Pintor(Bild: GEPA)

Fußball-Bundesligist LASK hat den Franzosen Lenny Pintor an den türkischen Süper-Lig-Klub Eyüpspor abgegeben!

Der 25-jährige Flügelspieler war im Sommer 2023 von Saint-Etienne zu den Linzern gekommen.

Für den LASK brachte er es auf 39 Bewerbspartien und drei Tor-Vorlagen, ein Treffer gelang ihm allerdings keiner …

Porträt von krone Sport
krone Sport
