LIVE ab 20 Uhr: Viertelfinal-Hit Kamerun – Marokko

Historisch gesehen sind die Teams aus Kamerun gegenüber jenen von Marokko klar im Vorteil, was Titel beim Africa Cup anbelangt. Bereits fünf Mal – 1984, 1988, 2000, 2002 und 2017 – konnten sich „die unbezähmbaren Löwen“ aus Zentralafrika zu den Fußball-Königen Afrikas aufschwingen, während die Mittelmeer-Anrainer aus dem Norden des Kontinents erst einmal im Jahr 1976 den Turnier-Sieg bejubeln durften.