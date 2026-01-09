Vorteilswelt
Africa-Cup-TICKER

LIVE ab 20 Uhr: Viertelfinal-Hit Kamerun – Marokko

Fußball International
09.01.2026 04:06
Was ist heute für Bryan Mbeumo und seine Kameraden von Team Kamerun drinnen?
Was ist heute für Bryan Mbeumo und seine Kameraden von Team Kamerun drinnen?

Der Africa Cup geht in seine finale Phase, die Viertelfinale stehen an: Im zweiten Spiel der letzten acht Teams treffen heute ab 20 Uhr Kamerun und Marokko aufeinander. Wir berichten live (siehe unten).

Hier der LIVETICKER:

Historisch gesehen sind die Teams aus Kamerun gegenüber jenen von Marokko klar im Vorteil, was Titel beim Africa Cup anbelangt. Bereits fünf Mal – 1984, 1988, 2000, 2002 und 2017 – konnten sich „die unbezähmbaren Löwen“ aus Zentralafrika zu den Fußball-Königen Afrikas aufschwingen, während die Mittelmeer-Anrainer aus dem Norden des Kontinents erst einmal im Jahr 1976 den Turnier-Sieg bejubeln durften.

Langes Warten von Marokko 
Mit einer „goldenen Generation“ von Kickern, dem Heimvorteil als Ausrichter und dem 2022 errungenen vierten Platz bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Hinterkopf darf man bei Marokko heuer aber womöglich auf das Ende des langen Wartens auf den nächsten Triumph hoffen.

Rein von den Ergebnissen im bisherigen Turnierverlauf her ist aber dennoch keine überbordende Favoritenrolle auszumachen: Beide Teams gewannen in der Gruppenphase zwei Partien und remisierten einmal – im Achtelfinale hatten dann sowohl Kamerun als auch Marokko etwas Mühe, mit Effizienz (Kamerun!) und individueller Klasse (Marokko!) gelang aber beiden Teams der Aufstieg ins Viertelfinale ...

