Tracht in der Hofburg

Die Steiermark eröffnet die Ballsaison in Wien

Steiermark
09.01.2026 20:12
3500 Ballgäste werfen sich in Tracht.
3500 Ballgäste werfen sich in Tracht.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die Pracht der Tracht! Die 3500 Gäste flanieren am Freitag durch die Prachträume der Wiener Hofburg, tanzen und feiern ein tolles Fest in Grün-Weiß. Mit dabei beim traditionellen Steirerball: viel Prominenz – und motivierte junge Damen und Herren.

0 Kommentare

Jemand musste da ja den Job übernehmen ... Heuer ist es der Steirerball, der in der Wiener Hofburg den Auftakt zur (sehr kurzen) Ballsaison macht. Vereinsobmann und Ball-Gastgeber Andreas Zakostelsky scheute dabei neuerlich wieder keine Mühen, um den 3500 Gästen eine entsprechend opulente Ballnacht bereiten zu können: „Wir waren bereits im Dezember ausverkauft.“ Das Geheimnis? „Für uns ist nach dem Ball vor dem Ball – auch dieses Mal wieder.“

„Tracht ist ziemlich cool“, sind sich die Jungdamen und Herren des Eröffnungskomitees einig. Wie sehr, das beweist auch die Meisterklasse der Modeschule Graz, die mit einer Trachtenpräsentation eine Leistungsschau ihres Könnens abliefern und viel Inspiration bieten werden.

Sehen Sie hier die ersten Bilder des Ballspektakels in der Hofburg: 

Johanna Setzer: „Steirische Familientradition“
Diesbezüglich firm ist freilich TV-Lady Johanna Setzer. Die Steierin kam heute Abend mit ihrem Partner, Anwalt Nikolaus Rast, und dem steirischen ORF-Stiftungsrat Thomas Prantner. „Ich trage heute ein ,Elisabeth & Franzl‘-Dirndl von Mothwurf“, flötete uns die Moderatorin. Nachsatz: „Steirische Familientradition!“

„Die ,Krone‘ ist in Wien z´Haus und in der Steiermark daham – wie übrigens auch in allen anderen Bundesländern. Das feiern wir beim Steirerball“, freut sich der geschäftsführende Chefredakteur der „Krone“ und „Steirerkrone“-Chef Klaus Herrmann auf einen gelungenen Auftakt der Ballsaison.

Adabei sind in der Hofburg Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek und der steirische Diözesanbischof Bischof Wilhelm Krautwaschl.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Ähnliche Themen
SteiermarkWien
Hofburg
Steiermark

