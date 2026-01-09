Die Steiermark eröffnet die Ballsaison in Wien

Jemand musste da ja den Job übernehmen ... Heuer ist es der Steirerball, der in der Wiener Hofburg den Auftakt zur (sehr kurzen) Ballsaison macht. Vereinsobmann und Ball-Gastgeber Andreas Zakostelsky scheute dabei neuerlich wieder keine Mühen, um den 3500 Gästen eine entsprechend opulente Ballnacht bereiten zu können: „Wir waren bereits im Dezember ausverkauft.“ Das Geheimnis? „Für uns ist nach dem Ball vor dem Ball – auch dieses Mal wieder.“