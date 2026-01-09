Die Steiermark eröffnet die Ballsaison in Wien

Die Pracht der Tracht! Die 3500 Gäste flanieren am Freitag durch die Prachträume der Wiener Hofburg, tanzen und feiern ein tolles Fest in Grün-Weiß. Mit dabei beim traditionellen Steirerball: viel Prominenz – und motivierte junge Damen und Herren.
Jemand musste da ja den Job übernehmen ... Heuer ist es der Steirerball, der in der Wiener Hofburg den Auftakt zur (sehr kurzen) Ballsaison macht. Vereinsobmann und Ball-Gastgeber Andreas Zakostelsky scheute dabei neuerlich wieder keine Mühen, um den 3500 Gästen eine entsprechend opulente Ballnacht bereiten zu können: „Wir waren bereits im Dezember ausverkauft.“ Das Geheimnis? „Für uns ist nach dem Ball vor dem Ball – auch dieses Mal wieder.“
„Tracht ist ziemlich cool“, sind sich die Jungdamen und Herren des Eröffnungskomitees einig. Wie sehr, das beweist auch die Meisterklasse der Modeschule Graz, die mit einer Trachtenpräsentation eine Leistungsschau ihres Könnens abliefern und viel Inspiration bieten werden.
Sehen Sie hier die ersten Bilder des Ballspektakels in der Hofburg:
Johanna Setzer: „Steirische Familientradition“
Diesbezüglich firm ist freilich TV-Lady Johanna Setzer. Die Steierin kam heute Abend mit ihrem Partner, Anwalt Nikolaus Rast, und dem steirischen ORF-Stiftungsrat Thomas Prantner. „Ich trage heute ein ,Elisabeth & Franzl‘-Dirndl von Mothwurf“, flötete uns die Moderatorin. Nachsatz: „Steirische Familientradition!“
„Die ,Krone‘ ist in Wien z´Haus und in der Steiermark daham – wie übrigens auch in allen anderen Bundesländern. Das feiern wir beim Steirerball“, freut sich der geschäftsführende Chefredakteur der „Krone“ und „Steirerkrone“-Chef Klaus Herrmann auf einen gelungenen Auftakt der Ballsaison.
Adabei sind in der Hofburg Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek und der steirische Diözesanbischof Bischof Wilhelm Krautwaschl.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.