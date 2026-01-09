99ers antworteten mit Heimsieg auf Viruswelle

Und die 99ers nahmen den Kampf im letzten Drittel auch an. „Wir hätten es uns aber deutlich einfacher machen können. Aber man darf nicht vergessen, dass Bozen ein sehr gutes Team ist“, meinte Josh Currie. Was der Stürmer meinte? Zahlreiche vergebene Chancen der Grazer. Darunter zwei Überzahlmöglichkeiten in den letzten fünf Minuten. So musste in Liebenau eine Verlängerung her. Und in der zeigte Currie seine Klasse, traf wie schon am Stefanitag gegen Linz in der Overtime mit der Rückhand.