Ast-Alarm auf der A1: Fahrzeuge beschädigt

Die Lenker der Fahrzeuge konnten nicht mehr vor dem offenbar von einem anderen Wagen gefallenen, großen Ast ausweichen und überfuhren das Hindernis prompt. „Ich konnte nur ganz knapp an diesem Gegenstand vorbeifahren. Ich habe meinem Schutzengel gedankt“, schildert eine geschockte Fahrerin, die sofort den Notruf wählte. Binnen weniger Minuten waren Polizei und eine ASFINAG-Streife zur Stelle und sicherten die Unfallstelle ab. Jetzt werden Zeugen gesucht. Verletzt wurde zum Glück keiner der Beteiligten.