Ast-Alarm auf der A1: Fahrzeuge beschädigt

Ein im wahrsten Sinne des Wortes knorriger Gegenstand sorgte jetzt auf der Westautobahn zwischen St. Christophen und Altlengbach im Bezirk St. Pölten (Niederösterreich) für gleich mehrere beschädigte Fahrzeuge.
Die Lenker der Fahrzeuge konnten nicht mehr vor dem offenbar von einem anderen Wagen gefallenen, großen Ast ausweichen und überfuhren das Hindernis prompt. „Ich konnte nur ganz knapp an diesem Gegenstand vorbeifahren. Ich habe meinem Schutzengel gedankt“, schildert eine geschockte Fahrerin, die sofort den Notruf wählte. Binnen weniger Minuten waren Polizei und eine ASFINAG-Streife zur Stelle und sicherten die Unfallstelle ab. Jetzt werden Zeugen gesucht. Verletzt wurde zum Glück keiner der Beteiligten.
Dringend Zeugen gesucht
Nun hofft eine Mutter auf Hinweise aus der Bevölkerung. Denn der Schaden am Fahrzeug ihres Sohnes ist groß – und der Verursacher bislang unbekannt. Wie jenes des Mannes wurden mehrere Autos durch den quer über die Fahrbahn liegenden Gegenstand beschädigt.
Ich konnte nur ganz knapp an diesem Gegenstand vorbeifahren. Ich habe meinem Schutzengel gedankt.
Autofahrerin auf der A1
„Das hätte böse enden können“, heißt es. Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde. Doch wer hat gesehen, welches Fahrzeug den Ast verloren haben könnte? Wer war auf der Westautobahn zwischen St. Christophen und Altlengbach unterwegs und hat Beobachtungen gemacht?
Die Polizei bittet dringend um Hinweise. Zeugen werden ersucht, sich zu melden, wenn sie Angaben zu dem Fahrzeug machen können, das den gefährlichen Gegenstand vermutlich kurz vor dem Vorfall verloren hat. Jeder Hinweis kann helfen.
