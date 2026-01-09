SPÖ will historischem Umfragetief trotzen
Traum vom Regieren
Peter Eder wird als Arbeiterkammerpräsident bald der Chef der Roten in Salzburg. Man hofft auf eine Trendwende in der Wählergunst. Und so manch alter Genosse traut ihm das sogar zu, wie man beim Neujahrsempfang der SPÖ in Bischofshofen hörte . . .
Ein voller Stadtsaal beim SPÖ-Neujahrsempfang in Bischofshofen am Freitagabend: Fast überraschend, denn die Sozialdemokraten sehen sich mit schlechtesten Zustimmungswerten konfrontiert (eine letzte Umfrage bescheinigte in Salzburg lediglich 17 Prozent). Trotzdem kamen die Roten aus allen Bezirken des Landes, um ihrem designierten Chef, Peter Eder, zu lauschen.
