Hockey-Team biegt bei EM auf Siegesstraße ein

„Ich bin extrem stolz auf die Jungs!“

Stanzl ließ durchblicken, dass sich das Team nach dem enttäuschenden Beginn lange zusammengesetzt hatte. „Wir haben in den entscheidenden Momenten die Nadelstiche gesetzt. Ich bin extrem stolz auf die Jungs, wie wir das als gesamte Mannschaft abgeliefert haben“, meinte der Routinier über die am Freitag erbrachten Leistungen.“