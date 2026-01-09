Hockey-Team biegt bei EM auf Siegesstraße ein

Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer hat sich bei der Hallen-EM in Heidelberg mit zwei am Freitag eingefahrenen Siegen zurückgemeldet!
Nach einem 4:2 gegen Tschechien feierten Benjamin Stanzl und Co. einen 4:3-Erfolg gegen Polen und nahmen damit für die EM-Semifinal-Niederlage gegen diesen Gegner vor zwei Jahren erfolgreich Revanche. Am Donnerstag hatte Österreich gegen EM-Debütant Türkei unerwartet nur 4:4 gespielt, führt die Tabelle aber nun an.
„Ich bin extrem stolz auf die Jungs!“
Stanzl ließ durchblicken, dass sich das Team nach dem enttäuschenden Beginn lange zusammengesetzt hatte. „Wir haben in den entscheidenden Momenten die Nadelstiche gesetzt. Ich bin extrem stolz auf die Jungs, wie wir das als gesamte Mannschaft abgeliefert haben“, meinte der Routinier über die am Freitag erbrachten Leistungen.“
Der Einzug in das Semifinale ist damit schon fix, mit einem Sieg auch am Samstag (10.35 Uhr) gegen Portugal wäre der Gruppensieg fixiert.
