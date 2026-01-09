Fourcade will Russen nun doch nicht unterstützen

Im November hatte Wiktor Maigurow, Präsident des Russischen Biathlonverbandes (RBU), gesagt, dass er mit Fourcade in einer Videokonferenz über die Situation der seit drei Jahren ausgeschlossenen Russinnen und Russen gesprochen habe. Dabei sei es auch um einen möglichen Status als neutrale Athleten gegangen. Der Biathlon-Weltverband IBU hatte die Verbände aus Russland und Belarus im März 2022 aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine suspendiert und hält weiter an seiner Position fest.