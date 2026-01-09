Hirscher über sein Aus: „Neider werden es lieben!“

„War immer cool, wenn er am Start war!“

Im Lager der früheren Teamkollegen beim ÖSV zeigte man sich von Hirschers Entscheidung übrigens durchaus überrascht. „Aber man muss das respektieren, das ist seine Entscheidung“, meinte etwa Marco Schwarz, er schränkte aber auch ein: „Er hat keinen Stress, er wird in zwei Jahren auch noch die Wildcard haben. Daher kann er sich Zeit lassen. Marcel ist ein Perfektionist, er wird sich wieder zurückkämpfen“.