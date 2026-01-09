Hirscher über sein Aus: „Neider werden es lieben!“

Die Ankündigung der Absage des Comebacks des Marcel Hirscher hat die alpine Ski-Szene heute am Nachmittag ordentlich aufgeschreckt – und für zahlreiche Reaktionen gesorgt! Dass es nicht nur positive, sondern auch negative geben wird, ist dem 36 Jahre alten Salzburger dabei bewusst, groß darum kümmern will er sich allerdings nicht …
„Haters gonna love it (die Neider werden es lieben). Für all diejenigen, die mich gerne Skifahren gesehen hätten: Mir taugt es persönlich auch nicht, tut mir leid, dass es heuer nicht drin ist“, so Hirscher via Instagram. Ein Training auf der Reiteralm „mit den Allerbesten“ habe seinen Entschluss dieser Tage final bestärkt.
„Vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr!“
Denn „wenn ich wieder Weltcup-Rennen fahre, dann will ich das gescheit machen“. Und: Von einem endgültigen Karriereende will der achtfache Gesamtweltcup-Sieger nichts wissen. „Ich werde weitertrainieren. Und vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr!“
„War immer cool, wenn er am Start war!“
Im Lager der früheren Teamkollegen beim ÖSV zeigte man sich von Hirschers Entscheidung übrigens durchaus überrascht. „Aber man muss das respektieren, das ist seine Entscheidung“, meinte etwa Marco Schwarz, er schränkte aber auch ein: „Er hat keinen Stress, er wird in zwei Jahren auch noch die Wildcard haben. Daher kann er sich Zeit lassen. Marcel ist ein Perfektionist, er wird sich wieder zurückkämpfen“.
Wie Manuel Feller habe er mit Hirscher trainiert. Feller: „Dass er die ganze Saison absagt, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich finde es schade. Für den Sport war es immer cool, wenn er am Start war.“
