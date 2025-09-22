Österreichs Filmgeschäft wird zunehmend weiblich

Österreich in fünf von sechs Kategorien vorne dabei

Laut der Studie sind weibliche Filmschaffende stärker vertreten, wenn mehrere Fachkräfte in einer Rolle zusammenarbeiten, wie dies bei Produktions- und Drehbuchteams der Fall ist. In den Bereichen Produktion, Drehbuch und Montage lag der durchschnittliche Anteil an Frauen in Europa zwischen 30 und 34 Prozent. Umgekehrt waren Frauen eher unterrepräsentiert, wenn die Rolle typischerweise von einer einzigen Fachkraft besetzt ist, zum Beispiel bei Kamera oder Komposition. In just diesen beiden Bereichen lag Österreich jeweils mit gut 15 Prozent unter den Top Five. Im Bereich Produktion schnitt die Alpenrepublik mit weniger als 30 Prozent hingegen unterdurchschnittlich ab.