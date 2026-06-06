Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Burg: „The Tempest“

Ein Sturm der Wunder über den Wiener Festwochen

Kultur
06.06.2026 09:48
Shakespeares „The Tempest“ („Der Sturm“) in der Version Robert Wilsons an der Burg
Shakespeares „The Tempest“ („Der Sturm“) in der Version Robert Wilsons an der Burg(Bild: Gergana Daminova)
Porträt von Heinz Sichrovsky
Von Heinz Sichrovsky

Die Wiener Festwochen zeigen William Shakespeares „The Tempest“ („Der Sturm“), das Abschiedswerk aller Abschiedswerke des Bühnenmagiers Robert Wilson (1941-2025), als pures, tröstendes Märchen und Lächeln unter Tränen am Wiener Burgtheater.

0 Kommentare

Vor einem Jahr ist in hohem Alter der amerikanische Regie- und Bildmagier Robert Wilson gestorben. Kurz davor entstand in Düsseldorf sein mächtiger, hoch ästhetischer „Moby Dick“, der jetzt um die Welt zieht. Doch wie schön: Die Festwochen zeigen lieber das Abschiedswerk aller Abschiedswerke - als pures, tröstendes Märchen und Lächeln unter Tränen. Wilson hat den „Sturm“ im Corona-Jahr 2021 für das Nationaltheater Sofia gefertigt, und die Weltsprache Shakespeare korrespondiert traumhaft mit Wilsons Welt aus Wort und Bild. Der Abend dauert nur 90 Minuten, aber er lässt sich alle Zeit, um mit konzentriertem Textmaterial zur Essenz zu gelangen.

„The Tempest“: Magisch schöne Bühnenstimmung
„The Tempest“: Magisch schöne Bühnenstimmung(Bild: Gergana Daminova)

Wilsons Theater ist schritt- und gestengenau in eine Welt aus Dunkel, Licht und Gegenlicht choreografiert. Aber was man ihm anfangs als Entmenschlichung der Schauspieler verübelt hat, ist im Alter zu humaner Größe gereift. Zum Beginn stellen sich die Gestalten mit kuriosen Sprüngen und Lauten vor, ein Panoptikum aus Clownerie, Hanswurstiade und Comic. Und, ein Wunder: Sie alle sehen genauso aus wie Prospero, Miranda, Ariel, Caliban in glücklicheren Theaterzeiten. Nichts wird ihnen aufgebürdet, der Wikipedia-Anteil liegt bei null.

Vielleicht jubelt das Publikum zuletzt deshalb so erlöst auf, während Schauspieler und Team zum Meister in den Himmel zeigen. Den feinen Darstellern wird man wegen der Sprachbarriere vielleicht nie mehr begegnen, aber wenigstens Veselin Mezeklievs Prospero, Vasilena Vincenzos Ariel und Stefan Kushevs Trinculo dürfen nicht ungenannt bleiben. Mit den anderen hat die Produktionsdramaturgin Jutta Ferbers zum Himmel gezeigt, die Lebensgefährtin Claus Peymanns, der uns auch Richtung Unsterblichkeit verlassen hat. Da war schon die eine oder andere Träne angebracht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
06.06.2026 09:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund im Südatlantik
31 neue Tierarten vor Brasiliens Küste entdeckt
Rares Wetterphänomen
Mächtige Böenwalze rollte über Kleinstadt in Texas
Krone Plus Logo
Staat gegen Privat
China oder Bezos: Wer landet zuerst am Mondsüdpol?
So könnte eine Mondbasis nach Plänen der NASA aussehen. 
NASA-Millionenaufträge
Pläne für Mondbasis und Mondfahrzeuge vorgestellt
Krone Plus Logo
Revolution im Orbit
Wie Satelliten die Erde nun in Echtzeit überwachen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
116.495 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
100.796 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Wirtschaft
Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte
76.643 mal gelesen
Kaltenegger mit seinem Werbetestimonial Oliver Pocher. Die „Krone“ berichtete über die Deals der ...
Außenpolitik
Österreichs Weltbild hat sich „nahezu umgedreht“
1357 mal kommentiert
Die Österreicher empfinden die USA unter Trump als besonders gefährlich.
Innenpolitik
Karner: Kriegsflüchtlinge zurück an die Front
1180 mal kommentiert
Soldaten werden in der Ukraine dringend benötigt; Innenminister Karner verliert die Geduld mit ...
Außenpolitik
NEOS erklären „Neidern“ Ekstase um UNO-Wahlsieg
1030 mal kommentiert
Warum ist ein Sitz an diesem Tisch so wichtig?
Mehr Kultur
Burg: „The Tempest“
Ein Sturm der Wunder über den Wiener Festwochen
Sommerspiele Melk
Scheinwelt, die über Empfangsgeräte gesteuert wird
Théâtre Champs-Élysées
Wolfgang A. Mozart unter seiner Pariser Maestra
Album „Bitch“
Gefallenes Idol? Lizzo feiert ihr Pop-Comeback
Krone Plus Logo
Maestro im Interview
Franz Welser-Möst: „Ich lebe sehr im Moment“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf