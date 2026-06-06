Ein Sturm der Wunder über den Wiener Festwochen

Vor einem Jahr ist in hohem Alter der amerikanische Regie- und Bildmagier Robert Wilson gestorben. Kurz davor entstand in Düsseldorf sein mächtiger, hoch ästhetischer „Moby Dick“, der jetzt um die Welt zieht. Doch wie schön: Die Festwochen zeigen lieber das Abschiedswerk aller Abschiedswerke - als pures, tröstendes Märchen und Lächeln unter Tränen. Wilson hat den „Sturm“ im Corona-Jahr 2021 für das Nationaltheater Sofia gefertigt, und die Weltsprache Shakespeare korrespondiert traumhaft mit Wilsons Welt aus Wort und Bild. Der Abend dauert nur 90 Minuten, aber er lässt sich alle Zeit, um mit konzentriertem Textmaterial zur Essenz zu gelangen.