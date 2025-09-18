Das schwere Leben von ORF-Frauen über 50 Jahren

Als Christa Kummer 1995 erstmals im ORF-Wetter auftauchte, revolutionierte sie die Sendung. Über die letzten 30 Jahre war sie nicht nur die erste Wetterfrau im Öffentlich-Rechtlichen – mit ihrer Mischung aus kompetenter Expertise, zündendem Schmäh und extravaganter Kleidung wurde sie zum Publikumsliebling. Am Montag wurde ihr Wetter-Aus verkündet. Nach außen hin zeigte sie sich überrascht. Ein internes Mail besagt, dass sie schon im Mai von ihrem bevorstehenden Abgang wusste und damals sehr gefasst reagierte. Eine Art Patt-Situation.