Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Fehl am Platz“

Frauen verlassen MINT-Berufe deutlich häufiger

Web
19.09.2025 13:18
(Bild: Seventyfour - stock.adobe.com)

Seit Jahren gibt es Bemühungen, mehr Mädchen für technische Ausbildungen und Berufe zu begeistern. Mit der Schul- bzw. Berufswahl ist es aber lange nicht getan, wie eine am Donnerstag präsentierte Studie zeigt. Denn viele Mädchen brechen ihre Ausbildung im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) ab. 

0 Kommentare

Damit verringert sich der nach wie vor ohnehin geringe Anteil (15 Prozent) von Frauen und Mädchen, die sich für eine technische höhere Schule entscheiden, im Laufe des Ausbildungswegs und Berufseinstiegs stetig weiter, so das Ergebnis der im Auftrag des Fonds LEA („Let‘s Empower Austria“) erstellten Studie vom Institut für Höhere Studien (IHS) und L&R Sozialforschung.

Von jenen Mädchen, die eine berufsbildende höhere Schule (BHS) mit MINT-Schwerpunkt beginnen, schließen demnach nur drei Prozent ein technisches Studium ab, bei den Buben sind es mit sieben Prozent mehr als doppelt so viele. Nur 15 Prozent der BHS-Absolventinnen starten ein entsprechendes Studium, bei den männlichen Kollegen ist der Anteil mit 33 Prozent mehr als doppelt so hoch.

Zwei Drittel der Frauen verlassen das Mint-Feld trotz Ausbildung
Auch im Berufsfeld zeigt sich, dass weniger als ein Drittel aller Frauen mit einem Bildungsabschluss im MINT-Bereich (31 Prozent) später auch in einem entsprechenden Beruf tätig ist. Demgegenüber bleibt bei den Absolventen deutlich mehr als die Hälfte (57 Prozent) im technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich.

Lesen Sie auch:
Großes Desinteresse
Hälfte der Schülerinnen hat keinen Bock auf MINT
09.05.2023
Geschlechterforscher:
Nerd-Klischee hält Frauen vom Informatikstudium ab
24.01.2021

Werden andere Unterschiede wie Bildungsniveau, Alter, regionale Herkunft und familiäre Situation ausgeschlossen, zeigt sich, dass tatsächlich das Geschlecht, die Ausstiegswahrscheinlichkeit aus dem Berufsfeld bei Frauen um mehr als das Doppelte gegenüber Männern erhöht. Als Gründe dafür wurden in den im Rahmen der Studie durchgeführten quantitativen und qualitativen Befragungen vor allem die Arbeitsbedingungen, fehlende Weiterentwicklungsmöglichkeiten und tief verankerte geschlechtsbezogene Ungleichheiten genannt.

Fehl am Platz
So gab die Hälfte der Befragten an, häufig das Gefühl gehabt zu haben, nicht dazuzugehören oder fehl am Platz zu sein. Mehr als ein Drittel berichtete, dass ihre fachlichen Kompetenzen infrage gestellt wurden. 29 Prozent der Befragten gaben außerdem an, am Arbeitsplatz sexuelle Belästigung erlebt zu haben.

Gleichzeitig würden Frauen von Betrieben als „Aushängeschild“ oder „Vorzeigebeispiel“ präsentiert, unternehmensintern fehle es jedoch oft an Unterstützung oder Gleichstellung, so die Studienautoren. Eine zentrale Erkenntnis sei, dass individuelle Defizite, mangelndes Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten oder geringes Interesse der Frauen keine zentralen Ursachen für den Ausstieg aus dem Beruf darstellen.

Holzleitner sieht klaren Handlungsauftrag
Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) sieht in den Ergebnissen „einen klaren Handlungsauftrag“, um die Rahmenbedingungen für Frauen im MINT-Bereich zu verbessern. Man könne auch aus wirtschaftspolitischer Sicht nicht auf die Frauen in diesem Bereich verzichten. Nötig seien flexiblere Arbeitszeiten, Aufstiegschancen und eine Verbesserung des Arbeitsklimas, gleichzeitig dürften Diskriminierung und sexuelle Belästigung nicht akzeptiert werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Meta-Chef Mark Zuckerberg bei der Vorstellung der neuen smarten Brille.
Steuerung per Armband
Meta zeigt smarte Brille mit integriertem Display
Für eine Renndrohne gelten andere Regeln als für fliegende Kameras.
Krone Plus Logo
Die Technik im Detail
Phänomen Drone Racing: 0 auf 200 in einer Sekunde!
Einfach zu teuer: Die Virtual-Reality-Brille Vision Pro war der größte Apple-Flop der jüngeren ...
Krone Plus Logo
Tim Cooks größter Flop
Apple Vision Pro: Die raren Erfolge – und ihr Erbe
Lounge-Möbel mit Blick auf den Hydroponik-Garten mit LED-“Sonne“, ein HD-Display zur ...
Krone Plus Logo
Run auf Luxusbunker
So rüsten Tech-Milliardäre sich für die Apokalypse
„Pizza Bandit“ vereint Arcade-Action „mit dem absurden Druck einer Kochshow im absoluten ...
„Chaotisch“
„Pizza Bandit“: Koop-Shooter trifft auf Kochshow
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.960 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
138.089 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
137.838 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1619 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1244 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Web
„Fehl am Platz“
Frauen verlassen MINT-Berufe deutlich häufiger
OneCoin-Schwindel
Anklage gegen flüchtige „Kryptoqueen“ erhoben
„Saugt alles ab“
Deutscher Minister fordert Zerschlagung von Google
Nächste Computing-Ära
Nvidia steigt mit fünf Mrd. Dollar bei Intel ein
Krone Plus Logo
Report enthüllt:
Überwachungssoftware und ihre geheimen Finanzierer

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf