Wolfgang A. Mozart unter seiner Pariser Maestra

Mit viel Janitscharen-Getöse stürmt Equilbey in die Ouvertüre der Türkenoper, sorgt mit ihrem feinen Orchester für seidig transparenten Klang, lässt viele schöne Details hören und ist den Sängern aufmerksame Begleiterin. Wobei es hier hakt. Die Besetzung überzeugt nur in Maßen. Problematisch die stilistisch wenig Mozart-affine Konstanze von Jessica Pratt. Sie mag ihre Meriten im Belcanto haben, Koloraturen und Läufe kommen ihr als harte Kraftakte, allzu legatofrei aus der Kehle. Wohltönend, wenn auch etwas phlegmatisch, ist ihr Belmonte von Amitai Pati, 2014 Teilnehmer am Salzburger Young Singers Project. Brenton Ryan gibt den Pedrillo druckvoll baritonal. Ante Jerkunica ist ein fieser Osmin, der fehlende Kraft in Höhe und Tiefe mit Vitalität wettmacht. Uli Kirsch, den man als Genius aus dem Salzburger „Figaro“ von Claus Guth und Harnoncourt kennt, gibt einen Bassa Selim, vor dem man sich nicht fürchten muss.