Scheinwelt, die über Empfangsgeräte gesteuert wird

Und wieder warten die Sommerspiele Melk mit einer Uraufführung auf. Mit „Das Ministerium der Wahrheit“ – dem jüngsten Werk von Jérôme Junod – wird am 17. Juni in der Wachauarena Premiere gefeiert. Junod hatte bereits 2022 das Auftragswerk „Nero“ für die Sommerspiele verfasst. Frei nach „1984“ von George Orwell dreht sich heuer alles um ein scheinbar perfektes System. Eine Scheinwelt, in der das Leben der Menschen mittels Empfangsgeräten gesteuert wird. Bis es zu einer Störung kommt ...