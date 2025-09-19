Vorteilswelt
Messe in Pörtschach

Das richtige Schaufenster für die Traumhochzeit

Kärnten
19.09.2025 16:00
Heiraten am Wörthersee ist sehr gefragt.
Heiraten am Wörthersee ist sehr gefragt.

Eine große Hochzeitsmesse steigt am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Villa Rainer in Pörtschach, die als neue Hochzeits-Location vorgestellt wird. Den Ring fürs Leben stecken sich Paare gerne am Wörthersee an.

Funkelnde Brautkleider, kreative Floristik, moderne Fotografie und handgemachte Hochzeitstorten, bei der Hochzeitsmesse verwandelt sich die Villa Rainer in ein stilvolles Schaufenster für alles rund um den großen Tag. 50 zukünftige Bräute erhalten exklusive Goodie Bags.

Die Villa Rainer ist eine ideale Hochzeits-Location.
Die Villa Rainer ist eine ideale Hochzeits-Location.
(Bild: Antonia Baumgartner)
Franke Schridde, Katharina Krientschnig und Nika Basic organisieren die Hochzeitsmesse.
Franke Schridde, Katharina Krientschnig und Nika Basic organisieren die Hochzeitsmesse.

Villa Rainer als neue Hochzeits-Location
„Ab 12, 14 und 16 Uhr gibt es attraktive Modenschauen. Direkt am Seeufer, wo die historische Villa den perfekten Rahmen für romantische Inspiration bietet“, sagt Franka Schridde, die das Event mit Nika Basic und Katharina Krientschnig aufzieht. „Die Villa Rainer soll kein stiller Hintergrund sein, sondern eine lebendige Bühne – für Liebe, Lachen und Momente, die man nie vergisst. Die Hochzeitsmesse ist unser Auftakt dafür“, so Krientschnig, die das Haus seit April mit frischem Wind führt.

„Alle Aussteller sind Teil unserer persönlichen Empfehlungsliste. Wir präsentieren ausschließlich Profis, mit denen wir selbst gerne arbeiten. Wir möchten Paaren zeigen, dass Hochzeitsplanung nicht Stress bedeuten muss, sondern Freude, wenn man die richtigen Partner an seiner Seite hat“, meint Nika Basic.

Kleinere Hochzeiten gibt es immer öfters
Die Hochzeiten in Kärnten sind von der Zahl her gleichbleibend. „Die großen Hochzeiten werden zwar weniger, dafür gibt es immer mehr kleinere Feiern mit bis 70 bis 80 Gästen“, erzählt Franka Schridde, die auch auf das Hotel Linde in Maria Wörth setzt. „Auch dort kann man in der Nebensaison im wunderschönen, großen Garten heiraten. Nur eine der vielen Möglichkeiten am Wörthersee.“

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Kärnten

