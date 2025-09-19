Das richtige Schaufenster für die Traumhochzeit

Villa Rainer als neue Hochzeits-Location

„Ab 12, 14 und 16 Uhr gibt es attraktive Modenschauen. Direkt am Seeufer, wo die historische Villa den perfekten Rahmen für romantische Inspiration bietet“, sagt Franka Schridde, die das Event mit Nika Basic und Katharina Krientschnig aufzieht. „Die Villa Rainer soll kein stiller Hintergrund sein, sondern eine lebendige Bühne – für Liebe, Lachen und Momente, die man nie vergisst. Die Hochzeitsmesse ist unser Auftakt dafür“, so Krientschnig, die das Haus seit April mit frischem Wind führt.

„Alle Aussteller sind Teil unserer persönlichen Empfehlungsliste. Wir präsentieren ausschließlich Profis, mit denen wir selbst gerne arbeiten. Wir möchten Paaren zeigen, dass Hochzeitsplanung nicht Stress bedeuten muss, sondern Freude, wenn man die richtigen Partner an seiner Seite hat“, meint Nika Basic.