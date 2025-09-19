Ausflug über die Grenze und ins Mittelalter

Die Herbstzeitlose ist eine mehrjährige Pflanze aus der Familie der Zeitlosengewächse. Ihren deutschen Namen verdankt sie dem Umstand,dass ihre zarten, lilafarbenen Blüten von September bis Oktober erscheinen und damit außerhalb der üblichen Blütezeit anderer Pflanzen. Mit ihrem späten Erblühen markiert die Blume gleichsam den Beginn des Herbstes. Die grünen Blätter und Samenkapseln entwickeln sich hingegen erst im darauffolgenden Frühjahr. Aufgrund dieser zeitlichen Trennung erinnert die Herbstzeitlose zwar an den Krokus, ist jedoch nicht mit diesem verwandt. Bevorzugt wächst die Pflanze auf feuchten, nährstoffreichen Wiesen, in Auen oder lichten Wäldern und ist in weiten Teilen Europasverbreitet. Bekannt ist sie vor allem wegen ihrer starken Giftigkeit: Alle Pflanzenteile enthalten das Alkaloid Colchicin, das schon in geringen Mengen lebensgefährlich sein kann. Typische Vergiftungserscheinungen sind Übelkeit, Erbrechen und Kreislaufversagen. Immer wieder kommt es besonders im Frühling zu schwerwiegenden Verwechslungen der Blätter mit jenen des Bärlauchs. Umgangssprachlich wird die Pflanze auch „Giftkrokus“ genannt.