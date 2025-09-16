Mann (36) in Baugrube von Bagger eingeklemmt

Ein 36-jähriger Mann wurde am Dienstag gegen 11.13 Uhr im Bereich der Pfarrkirche Greifenburg bei Spittal an der Drau während Grabungsarbeiten in einer Erdgrube von einem Bagger eingeklemmt.
Hüfthoch stand der Arbeiter in der Baugrube. Die Aushebungsarbeiten wurden von einem Bagger unterstützt. Dieser wurde von einem 42-Jährigen gesteuert. „Plötzlich kamen die Räder des Baggers auf dem nassen Untergrund ins Rutschen“, so die Einsatzkräfte. Das Gerät rutschte ab und der Mann wurde in der Grube zwischen Baggervorderteil und der Erde eingeklemmt. Einsatzkräfte mussten ihn behutsam befreien. Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Hüftbereich und wurde mit dem Rettungshubschrauber C7 ins UKH Klagenfurt geflogen.
Im Einsatz standen vier Feuerwehren aus der Umgebung mit insgesamt 25 Personen und das Rote Kreuz Greifenburg. Ein Alkoholtest mit dem Baggerfahren verlief negativ.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.