Mann (36) in Baugrube von Bagger eingeklemmt

Hüfthoch stand der Arbeiter in der Baugrube. Die Aushebungsarbeiten wurden von einem Bagger unterstützt. Dieser wurde von einem 42-Jährigen gesteuert. „Plötzlich kamen die Räder des Baggers auf dem nassen Untergrund ins Rutschen“, so die Einsatzkräfte. Das Gerät rutschte ab und der Mann wurde in der Grube zwischen Baggervorderteil und der Erde eingeklemmt. Einsatzkräfte mussten ihn behutsam befreien. Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Hüftbereich und wurde mit dem Rettungshubschrauber C7 ins UKH Klagenfurt geflogen.