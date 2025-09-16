Vorteilswelt
Gerät rutschte ab

Mann (36) in Baugrube von Bagger eingeklemmt

Kärnten
16.09.2025 17:57
Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber C7 ins UKH Klagenfurt geflogen.
Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber C7 ins UKH Klagenfurt geflogen.(Bild: FF Dellach im Drautal)

Ein 36-jähriger Mann wurde am Dienstag gegen 11.13 Uhr im Bereich der Pfarrkirche Greifenburg bei Spittal an der Drau während Grabungsarbeiten in einer Erdgrube von einem Bagger eingeklemmt. 

Hüfthoch stand der Arbeiter in der Baugrube. Die Aushebungsarbeiten wurden von einem Bagger unterstützt. Dieser wurde von einem 42-Jährigen gesteuert. „Plötzlich kamen die Räder des Baggers auf dem nassen Untergrund ins Rutschen“, so die Einsatzkräfte. Das Gerät rutschte ab und der Mann wurde in der Grube zwischen Baggervorderteil und der Erde eingeklemmt. Einsatzkräfte mussten ihn behutsam befreien. Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Hüftbereich und wurde mit dem Rettungshubschrauber C7 ins UKH Klagenfurt geflogen. 

(Bild: FF Dellach im Drautal)
Die Einsatzkräfte befreiten den Mann aus der Grube.
Die Einsatzkräfte befreiten den Mann aus der Grube.(Bild: FF Dellach im Drautal)

Im Einsatz standen vier Feuerwehren aus der Umgebung mit insgesamt 25 Personen und das Rote Kreuz Greifenburg. Ein Alkoholtest mit dem Baggerfahren verlief negativ.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Kärnten

