Hilfe von „Quinto“ und „Lucy“ für die Touristiker

PSG und Donnarumma? „Da muss etwas passiert sein“
Prohaska überrascht:
Auch am zweiten Tag gab es auf der Fafga (Fachmesse für Gastronomie, Hotel & Design) in Innsbruck spannende Neuheiten und interessante Vorträge. Etwa eine „Trinkgeldrevolution“ oder zwei KI-„Concierge“, die die Hotelbranche erobern.
Ein Thema, das zuletzt für zahlreiche Schlagzeilen sorgte, war die Besteuerung von Trinkgeld. Diesem hat sich Michael Pfister, CEO der bsys GmbH aus Oetz, angenommen: „Neben klassischen Produkten wie Bezahlterminals, Kassen und Ähnliches entwickeln wir innovative Lösungen – wie nun als erster Anbieter in Österreich die Trinkgeldrevolution.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.