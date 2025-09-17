Merz über Putin: „Er spioniert, er mordet“

Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz hat nun Kremlchef Wladimir Putin vorgeworfen, Europa gezielt destabilisieren zu wollen.
„Putin testet längst die Grenzen, er sabotiert. Er spioniert, er mordet, er versucht zu verunsichern. Russland will unsere Gesellschaften destabilisieren“, fand der CDU-Chef am Mittwoch in der Generaldebatte über das deutsche Budget 2025 im Bundestag in Berlin harte Worte.
Merz betont zudem, dass eine Kapitulation der Ukraine gegenüber dem Angreifer Russland nicht akzeptabel sei. „Eine Kapitulation würde Putin nur dazu ermutigen, sich sein nächstes Ziel zu suchen.“
Eine ähnliche Bezeichnung für den russischen Machthaber hatte der damalige US-Präsident Joe Biden im März 2021 geteilt, als er noch vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Interview mit dem TV-Sender ABC auf die Frage, ob er denke, dass Putin ein „Killer“ sei, antwortete: „Das tue ich.“
