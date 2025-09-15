Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Können alles sehen“

US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen

Außenpolitik
15.09.2025 21:09

Die Tage vor Beginn des Großmanövers waren von Provokationen geprägt. Ein russischer Hubschrauber verletzte estnischen Luftraum, in Polen drangen 19 Drohnen ein, wovon einige abgeschossen wurden. Bei der NATO schrillten die Alarmglocken. Doch die russisch-belarussische Militärübung „Sapad 2025“ selbst verläuft bisher ohne Zwischenfälle – auch unter den Augen von US-Militärbeobachtern, die eine offizielle Einladung erhalten haben.

0 Kommentare

Mindestens zwei US-Militärs verfolgten am Montag als Beobachter das Großmanöver. Der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin sagte ihnen, sie könnten sich „alles ansehen, was für Sie von Interesse ist“. Insgesamt wurden Vertreter aus 23 Ländern als Beobachter zugelassen, darunter mit der Türkei und Ungarn auch zwei weitere NATO-Mitglieder. Die eher seltene Anwesenheit der US-Offiziere bei „Sapad“ ist das jüngste Zeichen einer Annäherung zwischen den USA und Belarus, einem engen Verbündeten Russlands.

Internationale Militärbeobachter am Rande des „Sapad“-Manövers
Internationale Militärbeobachter am Rande des „Sapad“-Manövers(Bild: AFP/OLESYA KURPYAYEVA)
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen Manövers „Sapad“(Bild: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT)

USA lockern Sanktionen gegen Belarus
Vergangene Woche war ein Vertreter von US-Präsident Donald Trump, John Coale, zu Gesprächen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko nach Minsk gereist. Lukaschenko stimmte daraufhin der Freilassung von 52 Gefangenen zu, darunter Journalisten und politische Gegner. Im Gegenzug gewährten die USA der staatlichen belarussischen Fluggesellschaft Belavia Erleichterungen von bestehenden Sanktionen.

Ziel des bis zum 16. September geplanten Manövers ist laut der russischen Regierung, die Fähigkeiten von Kommandanten und Stäben sowie die Zusammenarbeit und die Ausbildung von Truppen zu verbessern. In einer ersten Phase sollen die Truppen die Abwehr eines Angriffs auf Russland und dessen Verbündeten Belarus simulieren. Die zweite Phase konzentriere sich auf die „Wiederherstellung der territorialen Integrität des Unionsstaates und die Zerschlagung des Feindes“, heißt es weiter. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat am Donnerstag erklärt, die Übungen, auch die in der Nähe der polnischen Grenze, richteten sich nicht gegen ein anderes Land.

Lesen Sie auch:
Die russische Bevölkerung wird an allen Ecken auf Krieg getrimmt. Auf dem Bild: Eine Ausstellung ...
Eskalation geht weiter
Kreml spricht von „Krieg der NATO mit Russland“
15.09.2025
Iskander & Hyperschall
Putins Säbelrasseln im Schatten der NATO-Grenze
14.09.2025
Krone Plus Logo
„SAPAD 2025“
Russlands Manöver mit gefährlicher Geschichte
14.09.2025

NATO-Manöver in Litauen
Parallel zum Manövers hält in Litauen übrigens auch die deutsche Bundeswehr mit Verbündeten aus mehreren NATO-Ländern eine Übungsserie ab. Erst am Freitag startete die NATO nach den mutmaßlich vorsätzlichen Luftraumverletzungen durch Russland eine neue Militäroperation zum Schutz der Ostflanke.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.507 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.662 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
118.338 mal gelesen
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3625 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2255 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2105 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Mehr Außenpolitik
Bei Regierungsgebäuden
Drohnenalarm über Polen: Objekte „neutralisiert“
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Krone Plus Logo
Auf Videoplattform
Wie das Land Salzburg auf KI-Propaganda setzt
Sozialhilfe neu
In der Steiermark kommt „strengstes Gesetz“
Streit um Neutralität
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf