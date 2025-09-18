Vorteilswelt
Bier, Busen, Stelze

Klum stimmt sich schon auf ihr „HeidiFest“ ein

Society International
18.09.2025 07:30
Heidi Klum setzt beim Wiesn-Look natürlich auf viel Dekolleté.
Heidi Klum setzt beim Wiesn-Look natürlich auf viel Dekolleté.(Bild: instagram.com/heidiklum)

Rutsch rüber, Oktoberfest, am Donnerstag steigt das „HeidiFest“. Und Gastgeberin Heidi Klum ist nicht nur schon voller Vorfreude, sondern stimmt sich auch schon auf ihre Wiesn-Party ein. Stilecht mit einem Bier, Stelze – und viel Dekolleté!

0 Kommentare

Am Donnerstag schmeißt Heidi Klum zum allerersten Mal ihr „HeidiFest“, das auch im TV live zu sehen sein wird. Was die Fans erwarten können? Viel Wiesn-Stimmung, musikalische Untermalung unter anderem von Jürgen Drews, Nik P. oder Lou Bega, und natürlich fesche Dirndln.

Klum zeigt ihr Dirndl-Dekolleté
Die erste Tracht hat das Model schon im Vorfeld ausgepackt. Denn natürlich ließ es sich die 52-Jährige nicht nehmen, vor ihrer großen Party ein bisschen „vorzuglühen“. 

Heidi Klum ließ es sich im sexy Dirndl im Hofbräuhaus in München schmecken.
Heidi Klum ließ es sich im sexy Dirndl im Hofbräuhaus in München schmecken.(Bild: instagram.com/heidiklum)

Auf Instagram präsentierte sich Heidi im Hofbräuhaus in München im sexy Wiesn-Look mit zünftigem Dekolleté und einem Maßkrug Bier in der Hand, und am Teller landete natürlich eine knusprig gebratene Stelze und als süßer Abschluss ein Kaiserschmarrn. 

Lesen Sie auch:
Heidi Klum zeigte sich bei Jimmy Fallon gut gelaunt und offenherzig gekleidet ...
Auftritt bei Fallon
Heidi Klums Kleid lässt wenig Platz zum Atmen ...
07.08.2025
Sexy Partnerlook
Leni und Heidi Klum stahlen in Venedig allen Show
28.08.2025

Qual der Wahl
Nachdem der Hunger gestillt und der Durst gelöscht war, wollte Heidi von ihren Fans noch eine wichtige Frage beantwortet haben. „In welchem Dirndl gefallen wir euch am besten? 1, 2, oder 3?“, fragte sie nach und präsentierte sich sogleich mit Tochter Leni in drei ausgesprochen tollen Dirndl-Looks.

Klicken Sie sich hier durch die Bilder mit den drei unterschiedlichen Dirndl-Outfits von Leni und Heidi:

Und die Fans? Die schwankten noch zwischen den Outfits auf dem zweiten und dem dritten Foto. Aber wofür das Klum‘sche Mama-Tochter-Duo sich schlussendlich entscheiden wird, wird man wohl erst am Donnerstagabend sehen ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
