Klum stimmt sich schon auf ihr „HeidiFest“ ein

Rutsch rüber, Oktoberfest, am Donnerstag steigt das „HeidiFest“. Und Gastgeberin Heidi Klum ist nicht nur schon voller Vorfreude, sondern stimmt sich auch schon auf ihre Wiesn-Party ein. Stilecht mit einem Bier, Stelze – und viel Dekolleté!
Am Donnerstag schmeißt Heidi Klum zum allerersten Mal ihr „HeidiFest“, das auch im TV live zu sehen sein wird. Was die Fans erwarten können? Viel Wiesn-Stimmung, musikalische Untermalung unter anderem von Jürgen Drews, Nik P. oder Lou Bega, und natürlich fesche Dirndln.
Klum zeigt ihr Dirndl-Dekolleté
Die erste Tracht hat das Model schon im Vorfeld ausgepackt. Denn natürlich ließ es sich die 52-Jährige nicht nehmen, vor ihrer großen Party ein bisschen „vorzuglühen“.
Auf Instagram präsentierte sich Heidi im Hofbräuhaus in München im sexy Wiesn-Look mit zünftigem Dekolleté und einem Maßkrug Bier in der Hand, und am Teller landete natürlich eine knusprig gebratene Stelze und als süßer Abschluss ein Kaiserschmarrn.
Qual der Wahl
Nachdem der Hunger gestillt und der Durst gelöscht war, wollte Heidi von ihren Fans noch eine wichtige Frage beantwortet haben. „In welchem Dirndl gefallen wir euch am besten? 1, 2, oder 3?“, fragte sie nach und präsentierte sich sogleich mit Tochter Leni in drei ausgesprochen tollen Dirndl-Looks.
Klicken Sie sich hier durch die Bilder mit den drei unterschiedlichen Dirndl-Outfits von Leni und Heidi:
Und die Fans? Die schwankten noch zwischen den Outfits auf dem zweiten und dem dritten Foto. Aber wofür das Klum‘sche Mama-Tochter-Duo sich schlussendlich entscheiden wird, wird man wohl erst am Donnerstagabend sehen ...
