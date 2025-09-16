Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau

In einer Gemeindebauwohnung in Wien-Leopoldstadt hat sich am Dienstagabend eine blutige Beziehungstat ereignet. Ein Serbe soll seine Frau erschossen und seine Tochter schwer verletzt haben. Nach einem Schusswechsel mit der Polizei wurde der Täter später mit einem Kopfschuss im Auto tot aufgefunden.
Die Bluttat ereignete sich in der Vorgartenstraße. Gegen 20 Uhr wurden Schüsse in einer Gemeindebauwohnung wahrgenommen und die Polizei alarmiert.
Die eintreffenden Beamten stellten eine männliche Person – und es kam zu Schüssen durch zumindest einen Beamten. Der Person gelang aber die Flucht.
Fotos vom Tatort:
Mann mit Kopfschuss in Auto tot aufgefunden
Der vermeintliche Beschuldigte wurde in weiterer Folge mit einem Kopfschuss in einem parkenden Auto vor dem Gemeindebau tot aufgefunden. Eine Schusswaffe wurde im Fahrzeug vorgefunden.
Zehnter Frauenmord in diesem Jahr
In der Wohnung wurde bei der Nachschau ein weiblicher Leichnam gefunden. Es war der zehnte Frauenmord in diesem Jahr. Zudem wurden eine junge Frau und ein junger Mann mit Schussverletzungen in Schockräume von Krankenhäusern eingeliefert, sagte Christoph Mierau, Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds. Bei der jungen Frau soll es sich um die Tochter des Täters handeln. Dem Vernehmen nach wurden zwei weitere minderjährige Familienmitglieder körperlich unversehrt aufgefunden.
Laut Polizeisprecherin Julia Schick bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit. „Wir sind mit ausreichend Kräften vor Ort und klären die Lage. Bitte meiden Sie den Bereich, es kann zu Verkehrssperren kommen“, hieß es von der Polizei auf X. In einer Seitengasse nahe des Tatorts Vorgartenstraße/Wehlistraße ist ein Sichtschutzzelt aufgestellt worden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.