Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau

Die Bluttat ereignete sich in der Vorgartenstraße. Gegen 20 Uhr wurden Schüsse in einer Gemeindebauwohnung wahrgenommen und die Polizei alarmiert.

Die eintreffenden Beamten stellten eine männliche Person – und es kam zu Schüssen durch zumindest einen Beamten. Der Person gelang aber die Flucht.

Fotos vom Tatort: