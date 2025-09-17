Vorteilswelt
Stadt streicht Tausenden Behinderten Jahreskarte

Wien
17.09.2025 19:00
Peter M. ist vollständig blind und braucht Hilfe im Alltag. Jetzt kommt es zu neuen Ausgaben für ...
Peter M. ist vollständig blind und braucht Hilfe im Alltag. Jetzt kommt es zu neuen Ausgaben für ihn, die er bislang nicht hatte.(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl)

Die Einsparungen gehen weiter. Tausenden Behinderten wird nun die für sie bisher kostenlose Jahreskarte gestrichen. Einer von ihnen ist Peter M. (38). Der blinde Wiener ist verzweifelt. Doch die Politik putzt sich bloß ab, der Blindenverband zeigt sich empört.

Als sich Peter M. das an ihn adressierte Schreiben vom Fond Soziales Wien (FSW) von einem Bekannten vorlesen lässt, fällt der blinde Wiener beinahe aus allen Wolken.

