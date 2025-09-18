Wieder ein Verletzter, wieder ein Verteidiger

Zu Beginn der zweiten Halbzeit des Champions-League-Duells gegen den FC Chelsea hatte der 25-Jährige bei einem Zweikampf mit Trevoh Chalobah einen Schlag aufs Knie abbekommen. Zwar spielte Stanisic vorerst weiter, machte in der 51. Minute dann jedoch unter Schmerzen für Sacha Boey Platz.