Wieder ein Verletzter, wieder ein Verteidiger

Mit Josip Stanisic muss der FC Bayern einen weiteren Namen auf seine Verletztenliste schreiben. Schon wieder trifft es einen Abwehrspieler ...
Zu Beginn der zweiten Halbzeit des Champions-League-Duells gegen den FC Chelsea hatte der 25-Jährige bei einem Zweikampf mit Trevoh Chalobah einen Schlag aufs Knie abbekommen. Zwar spielte Stanisic vorerst weiter, machte in der 51. Minute dann jedoch unter Schmerzen für Sacha Boey Platz.
Mit Raphael Guerreiro, Alphonso Davies und Hiroki Ito fehlen den Münchnern bereits drei Defensivspieler, kommt mit dem 25-fachen kroatischen Teamspieler ein weiterer hinzu?
„Nichts Dramatisches“
Allzu schlimm dürfte es Stanisic Gott sei Dank nicht erwischt, noch in der Mixed Zone gab der Abwehr-Allrounder Entwarnung: „Alles gut. Ich habe einen Schlag abbekommen. Nichts Dramatisches.“
Kommentare
