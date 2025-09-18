Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bayern erneut im Pech

Wieder ein Verletzter, wieder ein Verteidiger

Champions League
18.09.2025 06:50
(Bild: AP/Martin Meissner)

Mit Josip Stanisic muss der FC Bayern einen weiteren Namen auf seine Verletztenliste schreiben. Schon wieder trifft es einen Abwehrspieler ...

0 Kommentare

Zu Beginn der zweiten Halbzeit des Champions-League-Duells gegen den FC Chelsea hatte der 25-Jährige bei einem Zweikampf mit Trevoh Chalobah einen Schlag aufs Knie abbekommen. Zwar spielte Stanisic vorerst weiter, machte in der 51. Minute dann jedoch unter Schmerzen für Sacha Boey Platz.

Lesen Sie auch:
Bayern gewann den Schlager gegen Chelsea.
Champions League
Bayern München feiert Auftaktsieg gegen Chelsea
17.09.2025

Mit Raphael Guerreiro, Alphonso Davies und Hiroki Ito fehlen den Münchnern bereits drei Defensivspieler, kommt mit dem 25-fachen kroatischen Teamspieler ein weiterer hinzu?

„Nichts Dramatisches“
Allzu schlimm dürfte es Stanisic Gott sei Dank nicht erwischt, noch in der Mixed Zone gab der Abwehr-Allrounder Entwarnung: „Alles gut. Ich habe einen Schlag abbekommen. Nichts Dramatisches.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
237.632 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
133.421 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
124.380 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1839 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1546 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
Merz über Putin: „Er spioniert, er mordet“
968 mal kommentiert
Der vom russischen Inlandsgeheimdienst ausgebildete Putin hat es faustdick hinter den Ohren.
Mehr Champions League
„Hängt vielen nach“
Cucurella-Pfiffe okay? Bayern-Boss muss lachen
Bayern erneut im Pech
Wieder ein Verletzter, wieder ein Verteidiger
Bei CL-Niederlage
Star-Trainer legt sich mit Fan an – und sieht Rot
Champions League
Konferenz: City, Newcastle, Barca ab 21 Uhr LIVE
Champions League
Konferenz: Monaco und Leverkusen ab 18.45 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf