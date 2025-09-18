So plant „SOKO Elch“ die Abschiebung von „Emil“

Das derzeit berühmteste Tier Österreichs steht kurz vor der Landesgrenze zu Oberösterreich. Und hier gibt’s von der neu eingerichteten „SOKO Elch“ schon eine konkrete Idee, wie der „einsame Wanderer“ sein Ziel – mit etwas Hilfe – erreichen kann. Und dabei würde getan, was man sich in Niederösterreich offenbar nicht traut.