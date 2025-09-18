Vorteilswelt
Wenn er OÖ betritt

So plant „SOKO Elch“ die Abschiebung von „Emil“

Oberösterreich
18.09.2025 06:00
„Emil“ sucht die Liebe, hat sich aber ordentlich verlaufen – für den Fall, dass er jetzt nach ...
„Emil“ sucht die Liebe, hat sich aber ordentlich verlaufen – für den Fall, dass er jetzt nach Oberösterreich kommt, gibt‘s einen Plan(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Das derzeit berühmteste Tier Österreichs steht kurz vor der Landesgrenze zu Oberösterreich. Und hier gibt’s von der neu eingerichteten „SOKO Elch“ schon eine konkrete Idee, wie der „einsame Wanderer“ sein Ziel – mit etwas Hilfe – erreichen kann. Und dabei würde getan, was man sich in Niederösterreich offenbar nicht traut.

„Emil“ ante portas! Nur noch wenige Kilometer trennen das Tier von der Landesgrenze zu OÖ. Der Elch streunt irgendwo östlich von Gaflenz und Maria Neustift herum. „Wir sind bestens vorbereitet. In den vergangenen Tagen haben wir verschiedene Szenarien durchgespielt und entsprechende Maßnahmen dazu festgelegt“, bestätigt Landesrätin Michaela Langer-Weninger auf „Krone“-Anfrage, dass eine „SOKO Elch“ gebildet wurde. Führend dabei: Land OÖ, Bezirksbehörden, Jäger, Polizei und das Forschungsinstitut für Wildtierkunde.

Oberösterreich

