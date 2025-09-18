„Der kann nichts“: Basler zerlegt Bayern-Profi

Mario Basler ist kein Fan von Bayern-Profi Sacha Boey und machte im „Sport1 Fantalk“ auch kein Geheimnis daraus. Die Einwechslung des Verteidigers im Champions-League-Match gegen Chelsea kommentierte der 56-Jährige mit einem „Leck mich am A****“.
Auf die Frage, was ihm Boey denn getan habe, meinte Basler nur: „Der hat mir nichts getan, aber der kann nichts. Galatasaray lacht sich jetzt noch kaputt, dass sie 30 Millionen für den gekriegt haben. Den wollten die verschenken im Sommer – hat keiner genommen.“
Basler könne nicht nachvollziehen, weshalb er unter Trainer Vincent Kompany Spielminuten bekommt. „In jedem Spiel wird er eingewechselt – warum auch immer“, so Basler.
Boey war am Mittwoch für den verletzten Josip Stanisic aufs Feld geschickt worden. Neben seinen Auftritten in der Bundesliga, dem DFB-Pokal, dem Supercup und der Klub-WM war es für den 25-jährigen Franzosen der zehnte Pflichtspiel-Einsatz in dieser Saison.
Kommentare
