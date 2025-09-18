12 Monate, 12 Mottos

Golf-Influencerin macht Fotos für eigenen Kalender

Via Instagram-Story hat Golf-Influencerin Paige Spiranac verkündet, einen eigenen Kalender auf den Markt zu bringen. Jeder Monat widme sich einem anderen Thema, so die US-Amerikanerin.

