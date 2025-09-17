Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“

Denn im Gegensatz zu seinem ukrainischen Gegenüber, welches laufend in Militäroutfits auftritt, zeigte sich der Kremlchef erst zum zweiten Mal seit der Invasion in der Ukraine in einer Uniform. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War sieht das als eindeutiges Signal an die NATO-Staaten – vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten Eskalationen inklusive Drohnenabschüsse in Polen.