Liftkarten teurer – aber Millionen für Skigebiete

Mit etwas Fantasie kann man ihn in der Früh vielerorts schon riechen – den Schnee, der die steirischen Skiberge in nicht allzu ferner Zukunft wieder ein Wintersport-Wunderland verwandeln wird. Dessen Zugkraft ist ungebrochen: In der vergangenen Wintersaison verzeichnete die Steiermark 5,94 Millionen Nächtigungen – so viele wie überhaupt noch nie.