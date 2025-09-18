Kritik an untätiger Verwaltung wegen Todesstelle

Ein Streit um die Erhaltungskosten der Landesstraße lähmt die Neugestaltung, sowohl an der Kreuzung als auch vor dem Borromäum – die „Krone“ hat berichtet. Das Land müsste eine sichere Lösung bauen, die Stadt sich zumindest zum späteren Zeitpunkt an den Kosten beteiligen. Beide aber sind nicht willig, sich zu einigen. Dabei sind Eder-Kreuzung und Gaisbergstraße längst als gefährliche Unfallhäufungspunkte bekannt. Geht es nach der Straßenverkehrsordnung, müssen diese Unfallhäufungsstellen vom Erhalter sogar schleunigst entschärft werden.