Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Land will prüfen

Kritik an untätiger Verwaltung wegen Todesstelle

Salzburg
18.09.2025 07:00
Kerzen erinnern an der Kreuzung in Salzburg-Parsch an den Unfall vom vergangenen Donnerstag
Kerzen erinnern an der Kreuzung in Salzburg-Parsch an den Unfall vom vergangenen Donnerstag(Bild: Markus Tschepp)

Nach einem tragischen Unfall muss die Eder-Kreuzung in Salzburg dringend neu gestaltet werden. Ein Zuständigkeitsstreit behindert aber weiter die Lösung der Problemstelle. Das Land hat im Sommer zumindest einen Prüfauftrag vergeben, demnächst wird auf „mögliche Konflikte“ vermessen.

0 Kommentare

Exakt eine Woche ist es her, dass Julia Gaiser (23) an der Eder-Kreuzung ihr Leben lassen musste. Die Radfahrerin war auf der gefährlichen Überfahrt in Salzburg-Parsch von einem Lkw überrollt worden. Seither gibt es bei Stadt und Land gegenseitige Schuldzuweisungen, weshalb die bekannte Unfallstelle nicht schon längst entschärft worden ist.

Ein Streit um die Erhaltungskosten der Landesstraße lähmt die Neugestaltung, sowohl an der Kreuzung als auch vor dem Borromäum – die „Krone“ hat berichtet. Das Land müsste eine sichere Lösung bauen, die Stadt sich zumindest zum späteren Zeitpunkt an den Kosten beteiligen. Beide aber sind nicht willig, sich zu einigen. Dabei sind Eder-Kreuzung und Gaisbergstraße längst als gefährliche Unfallhäufungspunkte bekannt. Geht es nach der Straßenverkehrsordnung, müssen diese Unfallhäufungsstellen vom Erhalter sogar schleunigst entschärft werden.

Lesen Sie auch:
Wäre die Tragödie mit einem separaten Radweg vermeidbar gewesen?
Nach tödlichem Unfall
Polit-Zwist um Unterschrift und Gutachten
17.09.2025
Wer zahlt wofür?
An Todesstelle: Streit zwischen Stadt und Land
16.09.2025
Baumaßnahme verschoben
Ungepflegte Gstätten statt Radweg beim Borromäum
11.09.2025

Neuer Radweg hängt von Unterschrift ab
Ganz untätig blieb das Land freilich nicht. Im Juli hat es einen Prüfauftrag für die Kreuzung erteilt. Ende September wird rund zwei Wochen lang der Verkehrsfluss auf Konfliktpotenzial überwacht. Modernste Technik wird, vom Fußgänger bis zum Lkw, alles erfassen. Erkenntnisse fließen dann in die Neugestaltung.

Indes sei die Umsetzung eines sicheren Radwegs im kommenden Jahr noch immer das Ziel. Sogar Gespräche mit dem Grundstückseigentümer habe es schon gegeben. Beim Land hofft man auf Einlenken im Magistrat. Dort liegt das fertige Erhaltungsübereinkommen zur Unterschrift. Einstweilen stehen an der Kreuzung noch die Trauerkerzen.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
237.632 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
133.421 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
124.380 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1839 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1546 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
Merz über Putin: „Er spioniert, er mordet“
968 mal kommentiert
Der vom russischen Inlandsgeheimdienst ausgebildete Putin hat es faustdick hinter den Ohren.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf