„Home Invasion“: Opfer überlebte nur ganz knapp

Tschetschene hatte Beute noch eingesteckt

Eine Streife der Polizeiinspektion Hauptbahnhof nahm noch im Nahbereich zwei tatverdächtige Österreicher (20, 22) fest. Für einen tschetschenischen, mutmaßlichen Komplizen klickten am Dienstag die Handschellen. Obwohl die Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark (Raubgruppe) bei ihm drei geraubte Uhren sicherstellten und das Opfer ihn eindeutig als jenen identifiziert, der ihn gewürgt hatte, leugnet der 27-Jährige den Überfall.