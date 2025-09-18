„Home Invasion“: Opfer überlebte nur ganz knapp

Brutale „Home Invasion“ in Graz: Ein 21-Jähriger wurde – wie berichtet – zu Hause überfallen. Ein Täter-Trio würgte ihn fast zu Tode. Erbeutet wurden teure Armbanduhren. Verdächtige sitzen jetzt in U-Haft.
Am helllichten Tag überfielen Montagvormittag kurz nach 8 Uhr drei Räuber einen 21-jährigen Grazer. Die Gewalttäter, die auf einer Dachterrasse am Eggenberger Gürtel „gechillt“ hatten, entdeckten zufällig die offene Terrassentür. Sie stürmten in die Wohnung und forderten vom Bewohner die Begleichung vermeintlicher Schulden.
Opfer verlor langsam das Bewusstsein
Als der junge Mann beteuerte, bei niemandem Schulden zu haben, gingen zwei der Unbekannten auf ihn los. Sie schlugen und ohrfeigten ihn, ehe er von einem der Eindringlinge fast zu Tode gewürgt wurde. Er verlor schon langsam das Bewusstsein!
Während die zwei das Opfer malträtierten, durchsuchte der dritte Räuber die Wohnung. Erbeutet wurden mehrere hochpreisige Armbanduhren, Geld, Kleidung, Parfum, Zigaretten und das Handy des Opfers, weshalb es erst mithilfe eines Nachbarn die Polizei alarmieren konnte. Denn der Lebensgefährte war schon in der Arbeit.
Tschetschene hatte Beute noch eingesteckt
Eine Streife der Polizeiinspektion Hauptbahnhof nahm noch im Nahbereich zwei tatverdächtige Österreicher (20, 22) fest. Für einen tschetschenischen, mutmaßlichen Komplizen klickten am Dienstag die Handschellen. Obwohl die Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark (Raubgruppe) bei ihm drei geraubte Uhren sicherstellten und das Opfer ihn eindeutig als jenen identifiziert, der ihn gewürgt hatte, leugnet der 27-Jährige den Überfall.
Seine Mittäter gestanden den „Zufallsraub“, die angeblichen Schulden hätten sie aber nur erfunden. Alle drei Männer kamen in Untersuchungshaft.
