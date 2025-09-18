IS-Anschlag angekündigt: „Ein kleiner Spaß, haha“

Im März verfasste der 24-Jährige einen handschriftlichen Brief an Justizministerin Anna Sporrer: „Darin drohte er mit einem Bombenanschlag zusammen mit Tschetschenen im Namen des IS“, so der Staatsanwalt im Landl. Die Ermittler ließen das Schreiben forensisch untersuchen und stießen dabei auf den vorbestraften jungen Mann, der sich schuldig bekennt.

Tragweite völlig unterschätzt

Er habe viel Cannabis konsumiert und Streit mit der Freundin gehabt, sagt er: „Ich konnte gar nicht klar denken. Erst in der U-Haft habe ich realisiert, dass das ein Blödsinn war.“ – „Was dachten Sie denn, was passieren würde, wenn Sie einen IS-Bombenanschlag ankündigen?“, fragt der Ankläger. „Ich dachte, die würden es anschauen und wegschmeißen. Ein kleiner Spaß, haha. Niemals hätte ich gedacht, dass es so ernst genommen wird.“