Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brief an Ministerin

IS-Anschlag angekündigt: „Ein kleiner Spaß, haha“

Gericht
18.09.2025 08:00
Seinen handschriftlichen Brief sendete der Angeklagte ans Justizministerium.
Seinen handschriftlichen Brief sendete der Angeklagte ans Justizministerium.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, Anja Richter)

Sein unangebrachter Drohbrief an Justizministerin Anna Sporrer brachte einem 24-jährigen Wiener eine strengere Strafe als manch „echtem“ Terror-Fanatiker ein. „Ich dachte, die würden ihn anschauen und wegschmeißen.“ Weit gefehlt!

0 Kommentare

Im März verfasste der 24-Jährige einen handschriftlichen Brief an Justizministerin Anna Sporrer: „Darin drohte er mit einem Bombenanschlag zusammen mit Tschetschenen im Namen des IS“, so der Staatsanwalt im Landl. Die Ermittler ließen das Schreiben forensisch untersuchen und stießen dabei auf den vorbestraften jungen Mann, der sich schuldig bekennt.

Tragweite völlig unterschätzt
Er habe viel Cannabis konsumiert und Streit mit der Freundin gehabt, sagt er: „Ich konnte gar nicht klar denken. Erst in der U-Haft habe ich realisiert, dass das ein Blödsinn war.“ – „Was dachten Sie denn, was passieren würde, wenn Sie einen IS-Bombenanschlag ankündigen?“, fragt der Ankläger. „Ich dachte, die würden es anschauen und wegschmeißen. Ein kleiner Spaß, haha. Niemals hätte ich gedacht, dass es so ernst genommen wird.“

Zitat Icon

Ich konnte gar nicht klar denken. Erst in der U-Haft habe ich realisiert, dass das ein Blödsinn war.

Der angeklagte junge Mann im Wiener Landl

Wurde es aber natürlich. Ausgerechnet am ersten Tag in seiner neuen Arbeit wurde der Wiener festgenommen: „Ich schäme mich dafür. Durch meine Dummheit habe ich mir den Weg verbaut.“ – „Stimmt etwas in dem Brief?“, will eine Schöffin wissen. „Nein. Ich habe mit dem gar nichts zu tun.“ Vielmehr dürften offene Verwaltungsstrafen und Stress mit der Polizei das Motiv gewesen sein.

„Sie sind sicher kein Terrorist“, ist auch der Staatsanwalt im Schlussplädoyer überzeugt, „aber machen Sie so einen Blödsinn bitte nie wieder. Es wurden extrem viele staatliche Ressourcen gebraucht für einen Nicht-Terrorfall.“

Zitat Icon

Machen Sie so einen Blödsinn bitte nie wieder. Es wurden extrem viele staatliche Ressourcen gebraucht für einen Nicht-Terrorfall.

Staatsanwalt im Schlussplädoyer

Richter spricht von „Riesen-Terrorproblem“
Der Schöffensenat verurteilt den Mann für Landzwang und Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung zu 18 Monaten fest: „Wir haben ein Riesen-Terrorproblem. Das ist kein Spaß“, nennt Richter Alfred Hebenstreit-Weinauer generalpräventive Gründe für die unbedingte Haftstrafe. Die weit strenger ausfiel als bei so manchem „echtem“ IS-Fanatiker.

Lesen Sie auch:
Der mittlerweile 18-Jährige bei seinem zweiten Auftritt im Wiener Landl
„Ein Spezialfall“
Terror-Teenie erneut verurteilt: Zwei Jahre Haft
02.09.2025

So erhielt etwa jener 18-Jährige, der mit einem Messer am Hauptbahnhof auf Menschen losgehen wollte, zwei Jahre teilbedingt – davon nur acht Monate fest. Bekanntlich wurde er rasch rückfällig.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Cannabis
Bombenanschlag
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
237.632 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
133.421 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
124.380 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1839 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1546 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
Merz über Putin: „Er spioniert, er mordet“
968 mal kommentiert
Der vom russischen Inlandsgeheimdienst ausgebildete Putin hat es faustdick hinter den Ohren.
Mehr Gericht
Brief an Ministerin
IS-Anschlag angekündigt: „Ein kleiner Spaß, haha“
Schüler in Notlage
Mit Rädern im Schnee gestrandet: Lehrer angeklagt
Krone Plus Logo
Tatort Justizanstalt
Ex-Sportler erneut als Lego-Betrüger angeklagt
Opfer berichten
Lange Gefängnisstrafen für Wiener „Pedo-Hunters“
Zwei Mädchen als Opfer
Jahrelanger Missbrauch: Familienvater vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf