100 Tage Rot-Pink II

Was – außer Sparen – Wiens Stadtregierung plant

Wien
18.09.2025 06:00
Am 10. Juni startete die Koalition von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit Vizestadtchefin ...
Am 10. Juni startete die Koalition von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit Vizestadtchefin Bettina Emmerling (Neos).(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Die traditionelle 100-Tage-Schonfrist für Regierende rund um die Welt ist für die Wiener Stadtregierung vorbei. SPÖ und Neos finden ihre eigene Arbeit respektabel, die Opposition naturgemäß nicht. Ein Blick in – teils noch geheimen – Regierungspläne zeigt dennoch Gemeinsamkeiten.

Vor 100 Tagen hat die Neuauflage der rot-pinken Stadtkoalition im Gemeinderat offiziell begonnen. Damit legen nun auch Wiens Oppositionsparteien die letzte Zurückhaltung ab – und SPÖ und Neos müssen umso mehr liefern. Das tun sie aus ihrer Sicht auch, wie die Rathausklubs gegenüber der „Krone“ betonen.

Wien
Krone Plus Logo
100 Tage Rot-Pink II
Was – außer Sparen – Wiens Stadtregierung plant
CL-Play-off-Rückspiel
Austrias Frauen – Paris ab 19.30 Uhr im LIVESTREAM
Doppelpack in Oberwart
Gulliksen schießt Rapid im Cup eine Runde weiter!
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Wollte Fahrbahn queren
Unfalldrama in Wien: Lkw erfasst Fußgänger – tot
