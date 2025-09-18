Was – außer Sparen – Wiens Stadtregierung plant

Vor 100 Tagen hat die Neuauflage der rot-pinken Stadtkoalition im Gemeinderat offiziell begonnen. Damit legen nun auch Wiens Oppositionsparteien die letzte Zurückhaltung ab – und SPÖ und Neos müssen umso mehr liefern. Das tun sie aus ihrer Sicht auch, wie die Rathausklubs gegenüber der „Krone“ betonen.