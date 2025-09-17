Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“

Bereits der zehnte Femizid in diesem Jahr in Österreich. Immer öfter stehen brutale Beziehungstaten im Mittelpunkt, bei denen Männer ihre Partnerinnen töten. Doch warum kommt es immer wieder zu solchen Eskalationen? „Na ja, solche Taten ereignen sich immer in Situationen, wo ein Mann seine Partnerin nicht loslassen kann und sie auch keinem anderen gehören soll und wo sich die Situation aufheizt und die Stimmung und letztlich die Waffe entscheidet“, so Gerichtspsychiaterin Sigrun Roßmanith. Oft sei es genau diese Trennungssituation, die für Männer unerträglich werde, die Frau soll nicht mehr frei sein, aber auch keinem anderen gehören.