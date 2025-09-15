Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF

Christa Kummer wurde 1964 geboren und verbrachte ihre Kindheit in Wien und im Burgenland. Sie war Leichtathletin, doch aufgrund zahlreicher Verletzungen musste sie den Hochleistungssport schließlich aufgeben.

Nach ihrer Matura entschied sie sich Geografie und Theologie auf Lehramt zu studieren. Einige Jahre unterrichtete sie an verschiedenen Schulen, während sie ihr Dissertationsstudium Geografie mit Schwerpunkt Geochemie und Geophysik absolvierte.

1994 begann sie ihre Arbeit in der Wetterredaktion des ORF und wurde im März 1995 die erste Frau in Österreich, die eine Wettersendung moderierte.

Neben ihrer Arbeit beim ORF ist sie auch auf Social Media tätig, dabei geht es ihr vor allem um die Vermittlung von Nachhaltigkeit.