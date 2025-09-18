Eine Schönheit im Mittelmeer

Nach einem Stopp für ein Foto der Felsformation Lion de Roccapina, die an einen wachenden Löwen erinnert, erreiche ich Domaine de Murtoli. Ein 2500 Hektar großes Anwesen, u. a. mit Weingut, Golfplatz, Strand und Hirtenhäusern, in denen man rustikal-luxuriös residieren kann. Auch im kleinen Ort Sartène – der „korsischsten aller korsischen Städte“, wie ein Schriftsteller einst attestierte – halte ich, um durch die kleinen Gassen zu flanieren und die Luft der Insel zu atmen. Später eröffnet sich beim Hotel Marinca & Spa mit Sterne-Restaurant ein einmaliger Blick auf die gegenüberliegende Stadt Propriano.