Nach 42 Jahren wird es nun still in der Backstube
Keine guten Nachfolger
Das Ende einer Ära! Ende September hört der Faistenauer Bäcker Josef Itzlinger mit seinem Betrieb auf. Leid tut ihm vor allem das verlorene Know-how. Doch nach zehn Jahren erfolgloser Suche nach einem passenden Nachfolger geht es für ihn jetzt auch so in die wohlverdiente Pension.
Wenn wir am 27. September um 15 Uhr nachhause kommen, ist Schluss“, erzählt Bäckermeister Josef Itzlinger vor seiner Backstube. Im Hintergrund wird noch eifrig gewerkt, zwei Angestellte backen Kekse, Kletzenbrot für Weihnachten ist ebenfalls schon vorbereitet. „Die Leute im Ort wollen das so und wir haben noch Rohstoffe.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.