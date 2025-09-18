Ex-Sportler erneut als Lego-Betrüger angeklagt

Eigentlich galt ein junger Kärntner als sportliche Nachwuchshoffnung – doch statt auf Siegerpodesten ist er im Knast gelandet. Schon zweimal wurde er als Betrüger verurteilt, weil er mit Lego-Bausteinen Leute abzockte. Und noch in der Zelle soll er nun den dritten Coup gelandet haben. Wie kann das sein?