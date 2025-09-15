„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger

Medwedew wirft NEOS-Politikerin Meinl-Reisinger vor, einerseits mit einem NATO-Beitritt Österreichs zu liebäugeln – und andererseits aufgrund Österreichs Neutralität Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine in Wien vorzuschlagen.

Vergleich mit untergegangenem Kaiserreich

„Die österreichische Außenministerin erinnert an die einstige Größe des untergegangenen Kaiserreichs und an Wiens Stellung in der Diplomatie“, attackierte der Vize-Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates die NEOS-Chefin auf seinem russischen Telegramkanal.

Screenshot von Medwedews Attacken auf Telegram (wir haben seine Aussagen im Storytext übersetzt):