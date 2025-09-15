Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“

Pensionen über 2500 Euro sollen nicht mehr mit der Inflation steigen. Ein umstrittener Beschluss der Regierung, der nun für massive Unruhe sorgt. Am Montag versammelten sich in Wien zahlreiche aufgebrachte Pensionisten zu einer Demo. Viele fühlen sich von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) im Stich gelassen. Die Stimmung vor Ort: geladen, der Frust spürbar. Mehr dazu im Video.