Demo in Wien

Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“

15.09.2025 17:16
Pensionen über 2500 Euro sollen nicht mehr mit der Inflation steigen. Ein umstrittener Beschluss der Regierung, der nun für massive Unruhe sorgt. Am Montag versammelten sich in Wien zahlreiche aufgebrachte  Pensionisten zu einer Demo. Viele fühlen sich von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) im Stich gelassen. Die Stimmung vor Ort: geladen, der Frust spürbar. Mehr dazu im Video.

