Ein Jahr nach Flut: „Es hat sich nichts getan“

„Es hat sich einfach gar nichts getan.“ Carmen Collini kann nur noch den Kopf schütteln. Vor genau einem Jahr beschädigte das Hochwasser ihr Haus in der Seekirchener Inselweg-Siedlung schwer. Sie hatte keinen Strom mehr, beinahe überall stand das Wasser. Längere Zeit war ihr Zuhause überhaupt unbewohnbar. „Schon damals hat man uns seit Jahren einen Hochwasserschutz zugesichert – und jetzt ist immer noch nichts passiert“, klagt sie.