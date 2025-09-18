Ein Jahr nach Flut: „Es hat sich nichts getan“
Frust in Seekirchen
Vor einem Jahr stand die Inselweg-Siedlung in Seekirchen (Salzburg) unter Wasser. Die Schäden sind allesamt beseitigt – zurück bleibt der Frust etlicher Anrainer. Denn: Der bereits seit Längerem versprochene Hochwasserschutz lässt weiter auf sich warten.
„Es hat sich einfach gar nichts getan.“ Carmen Collini kann nur noch den Kopf schütteln. Vor genau einem Jahr beschädigte das Hochwasser ihr Haus in der Seekirchener Inselweg-Siedlung schwer. Sie hatte keinen Strom mehr, beinahe überall stand das Wasser. Längere Zeit war ihr Zuhause überhaupt unbewohnbar. „Schon damals hat man uns seit Jahren einen Hochwasserschutz zugesichert – und jetzt ist immer noch nichts passiert“, klagt sie.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.